1)в треугольнике ABC угол С равен 90 градусов. tg A равен корень из 3.Найдите косинус внешнего угла при вершине А? Просьба помочь

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Ответ: -1/2 cosBAD=cos(180-BAD)=- cosA, ищем косинус из формулы: 1+tg^2A=1/cos^2A; 1+3=1/cos^2A, отсюда cos^2A=1/4, а COSA=1/2, подставляем в первую запись и получаем cosBAD=- 1/2