Сократите дробь под буквами в) ж) л) г) з) м)

Математика
Сократите дробь под буквами в) ж) л) г) з) м)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
385/440 = (сокращаем на 5  = 77/88,  сокращаем на 11 = 7/8) - следовательно, сокращаем на 55  385/440 = 7/8 750/1875 = (сокращаем на 25 =  30/75, сокращаем на 15  = 2/5), - следовательно, сокращаем на 375   750/1875 = 2/5 75/225 = (сокращаем на 25  = 3/9, сокращаем на 3  = 1/3), следовательно, сокращаем на 75   75/225 = 1/3 204/225 = сокращаем на 3  =  68/75 2688/3456 = (сокращаем на 8 = 336/432, сокращаем на 8 = 42/54, сокращаем на 6 =  7/9), следовательно, сокращаем на  384   2688/3456 = 7/9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Колебательный контур радиоприемника содержит конденсатор емкости 10⁻⁹ Ф. Чтобы обеспечить прием радиоволн длиной 300 м, индуктивность катушки конту...
Ответить
Физика
Вариант 1. Определите на каком рисунке правильно указаны магнитные полюса катушки с током.
Ответить
Математика
От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поезда:один со скоро??тью 78 км/ч,а другой-82 км/ч.На каком расстоянии друг от друга бу...
Ответить
Английский язык
8 и 9 номер.Перевод.Срочно!!!
Ответить
Алгебра
ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Помогите пожалуйста c алгеброй. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y=-х2+4х на отрезке [1;4]
Ответить