Сократите дробь под буквами в) ж) л) г) з) м)

Гость: Гость:

385/440 = (сокращаем на 5 = 77/88, сокращаем на 11 = 7/8) - следовательно, сокращаем на 55 385/440 = 7/8 750/1875 = (сокращаем на 25 = 30/75, сокращаем на 15 = 2/5), - следовательно, сокращаем на 375 750/1875 = 2/5 75/225 = (сокращаем на 25 = 3/9, сокращаем на 3 = 1/3), следовательно, сокращаем на 75 75/225 = 1/3 204/225 = сокращаем на 3 = 68/75 2688/3456 = (сокращаем на 8 = 336/432, сокращаем на 8 = 42/54, сокращаем на 6 = 7/9), следовательно, сокращаем на 384 2688/3456 = 7/9