ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Помогите пожалуйста c алгеброй. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y=-х2+4х на отрезке [1;4]

Алгебра

ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Помогите пожалуйста c алгеброй. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y=-х2+4х на отрезке [1;4]

Автор: Гость