ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Помогите пожалуйста c алгеброй. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y=-х2+4х на отрезке [1;4]
Алгебра
ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Помогите пожалуйста c алгеброй. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y=-х2+4х на отрезке [1;4]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у/=-2х+4-2х+4=0х=2у(2)=-4+8=4у(1)=-1+4=3у(4)=-16+16=00-наименьшее значение, 4-наибольшее значение
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