У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. Определить генотипы и фенотипы детей. 1. если женщина гомозигота. 2.если гетерозигота
Биология
У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. Определить генотипы и фенотипы детей. 1. если женщина гомозигота. 2.если гетерозигота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А- длин. а-короткие муж.-аа Найти: а)F1,если жен( АА или аа) б) F1 если жен.( Аа) Решение А) муж аа х жен АА G а,а х А,А F1 Аа,Аа,Аа,Аа Ответ фенотип: 100% с длинными генотип: 100% Гетерозиготные ----------------------- муж аа х жен аа G а,а х аа F1 аа,аа,аа,аа Ответ : 100% гомозигота и 100% гетерозигота ----------------------------------------------- б) муж аа х жен Аа G а,а х А,а F1 Аа,аа,Аа,аа Ответ 50 % гомозигота с короткими 50% гетерозигота с длинными
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