Установи зависимость между величинами: 28 см 3 мм = ... мм 128 мин = ... час ... мин 354 кг 18 г = ... г 3502 кг = ... т ... кг

Математика

Установи зависимость между величинами: 28 см 3 мм = ... мм 128 мин = ... час ... мин 354 кг 18 г = ... г 3502 кг = ... т ... кг

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