Установи зависимость между величинами: 28 см 3 мм = ... мм 128 мин = ... час ... мин 354 кг 18 г = ... г 3502 кг = ... т ... кг
Математика
Установи зависимость между величинами: 28 см 3 мм = ... мм 128 мин = ... час ... мин 354 кг 18 г = ... г 3502 кг = ... т ... кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 см 3 мм=283 мм 128 мин=2 час 8 мин 354 кг 18г=354018гр 3502кг=3,5 т 2кг
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