Сколько согласных звуков в слове ели
Русский язык
Сколько согласных звуков в слове ели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один и обозночается буквой "л"
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