Вариант 1.На каком из рисунков правильно указано направление магнитных линий поля электрического тока?
Физика
Вариант 1.На каком из рисунков правильно указано направление магнитных линий поля электрического тока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант,картинка номер 2
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