В тире Вася сделал 48 выстрелов,из которых шесть не попали в цель.Найдите процент п??паданий в цель.
Математика
В тире Вася сделал 48 выстрелов,из которых шесть не попали в цель.Найдите процент п??паданий в цель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-6=42 выстрела попали 42:48*100%=87,5% процент попаданий
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