В тире Вася сделал 48 выстрелов,из которых шесть не попали в цель.Найдите процент п??паданий в цель.

Математика

В тире Вася сделал 48 выстрелов,из которых шесть не попали в цель.Найдите процент п??паданий в цель.

Автор: Гость