Проверочное слово к слову дорога.

Русский язык
Проверочное слово к слову дорога.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это словарное слово.
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