Средний уровень. Кто что сможет, пожалуйста, это важно! Очень важно.

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1.Красную границу фотоэффекта для платины можно вычислить, используя формулу: v=A/h, в которой символом h обозначается постоянная Планка.Красная граница для платины равна 198 нм. Если платину прокаливать при высокой температуре, то её красная граница будет равна 220 нм. 2.Наибольшая длина волны, при которой наблюдается фотоэффект называется ( как и наименьшая частота) красной границей фотоэффекта. По формуле работы выхода: Авых=h*c / лямбда max. ( 6,2*10^(-5)см=6,2*10^(-7)м, h-постоянная Планка=6,63*10^(-34) Дж*с, c-скорость света=3*10^8м/c). Авых=6,63*10^(-34)*3*10^8 / 6,2*10^(-7)=3,2*10^(-19)Дж. 3. E ф=A вых +E кин где E-энергия фотона A -работа выхода E-кинетическая энергияЕ ф= h*v где h-постоянная Планка (6.63*10^-34) v - частота света h*v= Aвых + Eкин Авых для меди = 4.36 эВ= 6.9*10^-19 Дж Eф= 6.63*10^-34 * 6 • 10^16 = 39.8*10^-18 Дж=398*10^-19 Екин=Еф-Авых= (398-6.9)*10^-19 Дж =391*10^-19 Дж 4. Авых = 5.15 эВλ =300 нм =3*10^-7 м с =3*10^8 м/с h=6.626*10^-34 Дж*с 1 эВ = 1.6×10-19 Дж E = hс/λ =6.626*10^-34 * 3*10^8 / 3*10^-7=6.626×10-19Дж =(6.626×10-19/1.6×10-19 )=4.14 эВЕ < A , т..к .4.14 эВ < 5.15 эВ Не вызовет. 5. v=A/h=4,3*1,6*10^-19/6,63*10^-34=1,03*10^15Гц 6. Запишем уравнение Уравнение Энштейна , h - постоянная планка (h = 6,62*10⁻³⁴ Дж*с), V - частота (Гц), А - работа выхода (Дж), E(k) - кинетическая энергия (Дж). Выражаем из уравнения Энштейна кинетическую энергию ⇒ Частоту находим из формулы , Y - длина волны (м), c - скорость света (с = 3*10⁸ м/с). Выразив частоту подставляем вместо частоты в ур. Энштейна ⇒ . Подставляем численные данные и вычисляемОтвет: Кинетическая энергия E = 1,365*10⁻¹⁹ Дж.