Почему дети Настя и Митраша из рассказа "кладовая солнца" принимают участие в общих работах, Для чего митраши делают деревянную посуду?
Литература
Почему дети Настя и Митраша из рассказа "кладовая солнца" принимают участие в общих работах, Для чего митраши делают деревянную посуду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может дети хочят помочь радителям или если они бездомные чтобы выбыть и не умереть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Вариант 1.На каком из рисунков правильно указано направление магнитных линий поля электрического тока?
Математика
Масса пустого бочонка 2 килограмм не выходит 8 килограмм меда Найди массу 7 таких б??чонков наполненных медом