Срочно решить неравенства х²-7х+12gt;0

Математика
Срочно решить неравенства х²-7х+12gt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:^2-7х+12>0    находим корни квадратного трехчлена устно (теор. Виета), х=3 и х=4,  раскладываем трехчлен на множители (х-3)(х-4)>0 эти точки разбивают прямую на три промежутка: от минус бесконечности до трех, от3 до 4, от 4 до плюс бесконечности, выбираем промежутки,  в которых трехчлен положителен . ответ:х<3, x>4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кроссворд стальное колечко как 1 к квартиры звала воробья Сидора
Ответить
Русский язык
Сколько согласных звуков в слове ели
Ответить
Литература
Почему дети Настя и Митраша из рассказа "кладовая солнца" принимают участие в общих работах, Для чего митраши делают деревянную посуду?
Ответить
Математика
У+25=61 реши уравнения
Ответить
Физика
Вариант 1.На каком из рисунков правильно указано направление магнитных линий поля электрического тока?
Ответить