Срочно решить неравенства х²-7х+12gt;0

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Х:^2-7х+12>0 находим корни квадратного трехчлена устно (теор. Виета), х=3 и х=4, раскладываем трехчлен на множители (х-3)(х-4)>0 эти точки разбивают прямую на три промежутка: от минус бесконечности до трех, от3 до 4, от 4 до плюс бесконечности, выбираем промежутки, в которых трехчлен положителен . ответ:х<3, x>4