Пустого бочонка 2 килограмм не выходит 8 килограмм меда Найдите массу 7 таких бочонков наполненных медом
Математика
Пустого бочонка 2 килограмм не выходит 8 килограмм меда Найдите массу 7 таких бочонков наполненных медом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-2=6кг мёда 6*7=42кг
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