Вариант 1.Между полюсами магнита помещено проводник с током. В каком направлении двигается проводник?
Физика
Вариант 1.Между полюсами магнита помещено проводник с током. В каком направлении двигается проводник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) проводник движется в право ответ А 2) проводник движется в лево ответ В
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