Первое число составляет 80% второго.Сколько процентов первого числа составляет вт??рое число?
Математика
Первое число составляет 80% второго.Сколько процентов первого числа составляет вт??рое число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/80=125 Ответ:125%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вариант 1.Между полюсами магнита помещено проводник с током. В каком направлении двигается проводник?
Математика
Установи зависимость между величинами: 28 см 3 мм = ... мм 128 мин = ... час ... мин 354 кг 18 г = ... г 3502 кг = ... т ... кг
Математика
Пустого бочонка 2 килограмм не выходит 8 килограмм меда Найдите массу 7 таких бочонков наполненных медом
Математика