Какие новые явления в питании и повседневном быте высших слоев населения появили??ь в начале 19 века?
История
Какие новые явления в питании и повседневном быте высших слоев населения появили??ь в начале 19 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело в том, что высшие слои общества отдавали предпочтение не русской традиционной кухне, а европейской. На столе у них появились: 1) французские, испанские, немецкие вина; 2) различные восточные сладости (халва, шербеты, курабье), бисквиты; 3) пили кофе, какао (шоколад). Ежедневно в богатых столичных домах накрывались обеды на 100 человек. Светская жизнь знаменовалась балами, маскарадами, театральными премьерами, званными вечерами и т.д. В Рождество обязательными были Рождественские елки с подарками для богатой детворы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Вариант 1.Между полюсами магнита помещено проводник с током. В каком направлении двигается проводник?
Математика
Установи зависимость между величинами: 28 см 3 мм = ... мм 128 мин = ... час ... мин 354 кг 18 г = ... г 3502 кг = ... т ... кг
Математика
Пустого бочонка 2 килограмм не выходит 8 килограмм меда Найдите массу 7 таких бочонков наполненных медом
Математика