Какие новые явления в питании и повседневном быте высших слоев населения появили??ь в начале 19 века?

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Дело в том, что высшие слои общества отдавали предпочтение не русской традиционной кухне, а европейской. На столе у них появились: 1) французские, испанские, немецкие вина; 2) различные восточные сладости (халва, шербеты, курабье), бисквиты; 3) пили кофе, какао (шоколад). Ежедневно в богатых столичных домах накрывались обеды на 100 человек. Светская жизнь знаменовалась балами, маскарадами, театральными премьерами, званными вечерами и т.д. В Рождество обязательными были Рождественские елки с подарками для богатой детворы.