2 задание ребят помогите пожалуйста
Информатика
2 задание ребят помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего растовая! Растровая графика описывает картинку точками различных цветов, которые называют пикселями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. Определить генотипы и фен...
История
Какие новые явления в питании и повседневном быте высших слоев населения появили??ь в начале 19 века?
Математика
Физика
Вариант 1.Между полюсами магнита помещено проводник с током. В каком направлении двигается проводник?