2 задание ребят помогите пожалуйста

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2 задание ребят помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего растовая! Растровая графика описывает картинку точками различных цветов, которые называют пикселями.
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