Пожалуйста Помогите срочно умоляю ! Задача по физике: Вычислить силу тяжести, действующую на стоящего человека массой 80 кг, если масса мешка 10 кг

Физика
Пожалуйста Помогите срочно умоляю ! Задача по физике: Вычислить силу тяжести, действующую на стоящего человека массой 80 кг, если масса мешка 10 кг
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=(m1+m2)*g F=(80+10)*10=900H
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