Пожалуйста Помогите срочно умоляю ! Задача по физике: Вычислить силу тяжести, действующую на стоящего человека массой 80 кг, если масса мешка 10 кг

Физика

Пожалуйста Помогите срочно умоляю ! Задача по физике: Вычислить силу тяжести, действующую на стоящего человека массой 80 кг, если масса мешка 10 кг

Автор: Гость