От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч, а другой - 82 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа? Решите в 2 способа! Запишите вопросы к действиям ...

Математика

От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч, а другой - 82 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа? Решите в 2 способа! Запишите вопросы к действиям во 2 способе. Напишите как можете

Автор: Гость