От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч, а другой - 82 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа? Решите в 2 способа! Запишите вопросы к действиям ...
Математика
От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч, а другой - 82 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа? Решите в 2 способа! Запишите вопросы к действиям во 2 способе. Напишите как можете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(82-78)*3=12км 82*3-78*3=12км Почему мы не делили почему не складывали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История