Колебательный контур радиоприемника содержит конденсатор емкости 10⁻⁹ Ф. Чтобы обеспечить прием радиоволн длиной 300 м, индуктивность катушки контура должна быть равной?

Физика

Колебательный контур радиоприемника содержит конденсатор емкости 10⁻⁹ Ф. Чтобы обеспечить прием радиоволн длиной 300 м, индуктивность катушки контура должна быть равной?

Автор: Гость