Колебательный контур радиоприемника содержит конденсатор емкости 10⁻⁹ Ф. Чтобы обеспечить прием радиоволн длиной 300 м, индуктивность катушки контура должна быть равной?

Физика
Колебательный контур радиоприемника содержит конденсатор емкости 10⁻⁹ Ф. Чтобы обеспечить прием радиоволн длиной 300 м, индуктивность катушки контура должна быть равной?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2*П*√LC T=∧/c L=∧²/(c²4П²C) L=25мкГн
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