Вариант 1. Определите на каком рисунке правильно указаны магнитные полюса катушки с током.

Физика
Вариант 1. Определите на каком рисунке правильно указаны магнитные полюса катушки с током.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант,первая картинка.
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