Треугольники ABCD, A B равно AC равна 5, BC равно 8, найдите его площадь
Геометрия
Треугольники ABCD, A B равно AC равна 5, BC равно 8, найдите его площадь
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Гость:
Не бывает треугольника в 4 стороны, что-то не так
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