Решите уравнение: (2х-1)х=х(3-5х)

Математика
Решите уравнение: (2х-1)х=х(3-5х)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2х-1)х=х(3-5х) 2х^2-х=3х-5х^2 2х^2-х-3х+5х^2=0 7x^2-4x=0 x(7x-4)=0 x=0 или 7х-4=0                7х=4                х=4:7
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