Привезли 36досок.когда несколько досок взяли на ремонт сарая осталось 27 досок восколько раз больше осталось досок чем израсходовали ?на сколько меньше досок израсходовали чем осталось?
Математика
Привезли 36досок.когда несколько досок взяли на ремонт сарая осталось 27 досок восколько раз больше осталось досок чем израсходовали ?на сколько меньше досок израсходовали чем осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 - 27 = 9 досок израсходовали 27 / 9 = 3 раза больше осталось 27 - 9 = 18 досок меньше израсходовали Ответ в 3 раза больше, на 18 досок ментше
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