Придумай свой рассказ о выдуманном герое.

Гость: Гость:

Жил был мальчик Стив.Он был очень счастливый,у него было много друзей.Но однажды этому пришел конец. Родители стиаа пострадали в аварии и стали инвалидами.Их уволили с работы и Стив у на учебу не хватало денег.Его прогнали со школы . Через год родителей не стало.Тогда Стив стал зарабатывать на изделие и продаже украшений из ракушек. Так он стал ходить в школу.Всё наладилось но вдруг его 'бизнес' стал катиться подгору.Стив решил уйти отсюда.Он шел...шел... и вдруг......(дальше сами) я идею дал!