Обчисліть: 1/5- (-1/9)+(-5 1/3) +5/9 - 0,2

Математика
Обчисліть: 1/5- (-1/9)+(-5 1/3) +5/9 - 0,2
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Гость:
(Пример)=1/5+1/9-16/3+5/9-2/10=2/10+1/9-48/9-2/10=4 2/3
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