Число *7* делится на 6 без остатка. вставь вместо звёздочек одну и ту же цивру
Математика
Число *7* делится на 6 без остатка. вставь вместо звёздочек одну и ту же цивру
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Гость:
Ответ 474/6=79 474 получится методом подбора
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