Какое свойство общее у таких полезных ископаемых как торф и уголь? 1)
Окружающий мир
Какое свойство общее у таких полезных ископаемых как торф и уголь? 1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти два ископаемых могут быть использованы для производства топлива.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дам 40 бал 1)От двух пристаней расстояние между которыми 73,2 км вышли одновременно ??австречу друг другу плот и катер.Через сколько часов они вс...
Русский язык
Марьюшка, Марусенька, Задание : выдели суффиксы в словах текста . Машенька и Мане??ка Какими ещё можно вариантами имени Марья , Захотели слад...