Решить ПО ДЕЙСТВИЯМ!!!! пожалуйста

Математика
Решить ПО ДЕЙСТВИЯМ!!!! пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
2086+73245-17265+2658*3-9522/6=64453 1) 2658 *         3     7974 2)9522/6    6        1587    35    30      52      48        42           0 3)  +   2086          73245          75331 4)  75331    - 17265       58066 5)58066    +7974    66040 6)66040 -    1587    64453
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