Решить ПО ДЕЙСТВИЯМ!!!! пожалуйста
Математика
Решить ПО ДЕЙСТВИЯМ!!!! пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2086+73245-17265+2658*3-9522/6=64453 1) 2658 * 3 7974 2)9522/6 6 1587 35 30 52 48 42 0 3) + 2086 73245 75331 4) 75331 - 17265 58066 5)58066 +7974 66040 6)66040 - 1587 64453
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