Рейсовый самолёт вылетел из Москвы(2 часовой пояс)в Хабаровск(4 часовой пояс)в 13 ча??ов по московскому времени.Во сколько часов по местному времени он приземлится,если продолжительность полёта составляет 7 часов
География
Рейсовый самолёт вылетел из Москвы(2 часовой пояс)в Хабаровск(4 часовой пояс)в 13 ча??ов по московскому времени.Во сколько часов по местному времени он приземлится,если продолжительность полёта составляет 7 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по московскому в 13.00,а разница с Хабаровском в 2 часа, значит, он вылетел в 15.00 по хабаровскому, следовательно он прилетит по хабаровскому времени в 22.00
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