Примените распределительное свойство умножения 1) (0,5m-6,19)*14. 2) (2,3+1,8m)*71. 3) (0,08r-0,03)*85
Математика
Примените распределительное свойство умножения 1) (0,5m-6,19)*14. 2) (2,3+1,8m)*71. 3) (0,08r-0,03)*85
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) 0,5m*14-6,19*14=7m-86,66 7m=86,66 m=86,66:7=12,38 5) 2,3*71+1,8m*71=163,3+127,8m 127,8m= -163,3 m= -1,277 6) 0,08k*85-0,03*85=6,8k-2,55 6,8k=2,55 k=0,375
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