Из данных значений величин составь и запиши два истинных неравенства и одно истинное равенство: 2т800кг ; 280кг ; 28ц

Математика

Из данных значений величин составь и запиши два истинных неравенства и одно истинное равенство: 2т800кг ; 280кг ; 28ц

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