Как вы относитесь к тому что на охоте убивают зверей
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Как вы относитесь к тому что на охоте убивают зверей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эт ужас,как люди могут так издеваться и лишать жизней ничего ни сделавшим их животным?сейчас уже ради денег даже кроликов убивать стали!!!Как им их не жалко
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