Даю 17 баллов. Упростите выражения
Алгебра
Даю 17 баллов. Упростите выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos x = cos 2.x/2 = cosˇ2(x/2)-sinˇ2(x/2) 1) (1-2.cos(x/2) ; cosˇ2(x/2)- sinˇ2(x/2))/(1+2.cos(x/2)+cosˇ2(x/2) - sinˇ2 (x/2))=(cosˇ2(x/2)-2.cos(x/2) + cosˇ2 (x/2))/cosˇ2(x/2)+2.cos(x/2)+cosˇ(x/2)=(2.cosˇ2(x/2) - 2.cos(x/2))/2.cosˇ2(x/2)+2.cos(x/2) = (cos (x/2) -1)/cos(x/2)+1 2)(sin(x/2)-1)/(sin(x/2)+1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из данных значений величин составь и запиши два истинных неравенства и одно истинное равенство: 2т800кг ; 280кг ; 28ц
Русский язык
Математика
Примените распределительное свойство умножения 1) (0,5m-6,19)*14. 2) (2,3+1,8m)*71. 3) (0,08r-0,03)*85
География
Рейсовый самолёт вылетел из Москвы(2 часовой пояс)в Хабаровск(4 часовой пояс)в 13 ча??ов по московскому времени.Во сколько часов по местному времен...