Упростите выражение: (x-1)во второйстепени+(2x+1) во второй степени
Алгебра
Упростите выражение: (x-1)во второйстепени+(2x+1) во второй степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х во второй степени-2х+1 2)4х во второй степени +4х+1 3)х^2+4х^2-2х+4х+1+1=5х^2+2х+2х вот этот значок ^ означает степень
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