Решить задачу.При варке масса грибов уменьшается в 3 раза.Бабушка варила 36 кг свеж??х грибов.После отваренные грибы бабушка разложила в пакеты ,по 2 кг в каждый.Сколько пакетов понадобилось
Математика
Решить задачу.При варке масса грибов уменьшается в 3 раза.Бабушка варила 36 кг свеж??х грибов.После отваренные грибы бабушка разложила в пакеты ,по 2 кг в каждый.Сколько пакетов понадобилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 кг : 3 = 12 кг (весят вареные грибы) 12 кг : 2 кг = 6 (пакетов) Ответ: понадобилось 6 пакетов
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