Решить задачу.При варке масса грибов уменьшается в 3 раза.Бабушка варила 36 кг свеж??х грибов.После отваренные грибы бабушка разложила в пакеты ,по 2 кг в каждый.Сколько пакетов понадобилось

Математика

Решить задачу.При варке масса грибов уменьшается в 3 раза.Бабушка варила 36 кг свеж??х грибов.После отваренные грибы бабушка разложила в пакеты ,по 2 кг в каждый.Сколько пакетов понадобилось

Автор: Гость