Чем схожи народная и литературная сказки

Литература
Чем схожи народная и литературная сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все сказки являются вымыслом.
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