Составьте предложения так, чтобы в одном случае данные слова были подлежащими, а в других- обращениями. Друг, Москва, березонька, юные натуралисты.

Русский язык

Составьте предложения так, чтобы в одном случае данные слова были подлежащими, а в других- обращениями. Друг, Москва, березонька, юные натуралисты.

Автор: Гость