Составьте предложения так, чтобы в одном случае данные слова были подлежащими, а в других- обращениями. Друг, Москва, березонька, юные натуралисты.
Русский язык
Составьте предложения так, чтобы в одном случае данные слова были подлежащими, а в других- обращениями. Друг, Москва, березонька, юные натуралисты.
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