Составьте придложения : 1) Подлежащие Сказуемое Обстоятельство? 2) Определение П??длежащие Сказуемое Обстоятельство. 3) Обстоятельство Сказуемое Определение Подлежащие

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Составьте придложения : 1) Подлежащие Сказуемое Обстоятельство? 2) Определение П??длежащие Сказуемое Обстоятельство. 3) Обстоятельство Сказуемое Определение Подлежащие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Караси плавают в пруду. 2. Крупные караси плавают в пруду. 3. В пруду плавают крупные караси.
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