Составьте программу,которая вычисляет сумму натуральных чисел от 10 до 15 и выводит на экран результат
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Составьте программу,которая вычисляет сумму натуральных чисел от 10 до 15 и выводит на экран результат
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