Составте рассказ об Александре Несколько, используя: материал из учебника ,,Окруж??ющий мир ",4класс, ч. 2; статью из энциклопедии;информацию из книг по истории

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Александр родился в ноябре 1220 года (по другой версии 30 мая 1220 года) в семье князя Ярослава II Всеволодовича и рязанской княгини Феодосии Игоревны. Внук Всеволода Большое Гнездо. Первые сведения об Александре относятся к 1228, когда Ярослав Всеволодович, княживший в Новгороде, вступил в конфликт с горожанами и вынужден был отъехать в Переяславль-Залесский, свой родовой удел. ￼ Ярослав II Всеводович, отец АлександраНесмотря на свой отъезд, он оставил в Новгороде на попечении доверенных бояр двух своих малолетних сыновей Федора и Александра. После смерти Федора в 1233 году Александр становится старшим сыном Ярослава Всеволодовича. В 1236 он был посажен на новгородское княжение, так как его отец Ярослав уехал княжить в Киев, а в 1239 женился на полоцкой княжне Александре Брячиславне. В первые годы своего княжения ему пришлось заниматься укреплением Новгорода, поскольку с востока грозили монголы-татары. Перед молодым князем возникала и другая более близкая и более серьезная опасность со стороны шведов, ливонцев и Литвы. Борьба с ливонцами и со шведами являлась, вместе с тем, борьбой православного Востока с католическим Западом. В 1237 году разрозненные силы ливонцев - тевтонского ордена и меченосцев - объединились против русских. На реке Шелони Александр построил несколько крепостей для укрепления своей западной границы.