Составьте с каждым словом по 2 предложения так, чтобы прилагательное в них было уп??треблено в прямом и переносном значении. Бархатный, тёплый, драгоценный, жаркий. (За ранее спасибо!)
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Составьте с каждым словом по 2 предложения так, чтобы прилагательное в них было уп??треблено в прямом и переносном значении. Бархатный, тёплый, драгоценный, жаркий. (За ранее спасибо!)
Ответ(ы):
Гость:
Бархатный сезон открылся в Крыму. Бархатное платье она одела вечером. Теплый ветерок раздумал мои волосы. Взять тепленьким. Драгоценное здоровье береги смолоду. Драгоценный камень сверкал на пальце. Разговор был жарким. Жаркий день предвещал грозу.
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