Составьте с каждым словом по 2 предложения так, чтобы прилагательное в них было уп??треблено в прямом и переносном значении. Бархатный, тёплый, драгоценный, жаркий. (За ранее спасибо!)

Русский язык

Составьте с каждым словом по 2 предложения так, чтобы прилагательное в них было уп??треблено в прямом и переносном значении. Бархатный, тёплый, драгоценный, жаркий. (За ранее спасибо!)

Автор: Гость