Составте СХЕМУ пожалуйста там надо работу А производительность U и время t токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа,а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени. за сколько часов они выточя...

Математика

Составте СХЕМУ пожалуйста там надо работу А производительность U и время t токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа,а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени. за сколько часов они выточят 72 такие детали работая вместе пришлите фотку схемы СРОЧНО

Автор: Гость