Составте СХЕМУ пожалуйста там надо работу А производительность U и время t токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа,а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени. за сколько часов они выточя...
Математика
Составте СХЕМУ пожалуйста там надо работу А производительность U и время t токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа,а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени. за сколько часов они выточят 72 такие детали работая вместе пришлите фотку схемы СРОЧНО
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Думаю, ты разберешься в моей корявом почерке
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