Составьте схему предложения. Где б он ни был,но в это мгновенье здесь,в кино, я уверился вновь : бесконечно любкое терпенье, если в сердце не гаснет любовь.

Русский язык
Составьте схему предложения. Где б он ни был,но в это мгновенье здесь,в кино, я уверился вновь : бесконечно любкое терпенье, если в сердце не гаснет любовь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(где), [двусост]:[односост],(если)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платьев для взрослых. На одно детское платье идёт 2 м ткани. Сколько метров ткани идёт на кажд...
Ответить
Алгебра
Решите пожалусто кто может
Ответить
Математика
Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платьев для взрослых. На одно детское платье идёт 2 м ткани. Сколько метров ткани идёт на кажд...
Ответить
Алгебра
8^10/2^32 как решить?
Ответить
Математика
Является ли пропорциональной зависимости между временем Лова рыбы и числом пойманых рыб
Ответить