Составьте схему предложения. Где б он ни был,но в это мгновенье здесь,в кино, я уверился вновь : бесконечно любкое терпенье, если в сердце не гаснет любовь.

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Составьте схему предложения. Где б он ни был,но в это мгновенье здесь,в кино, я уверился вновь : бесконечно любкое терпенье, если в сердце не гаснет любовь.

Автор: Гость