Является ли пропорциональной зависимости между временем Лова рыбы и числом пойманых рыб
Математика
Является ли пропорциональной зависимости между временем Лова рыбы и числом пойманых рыб
Ответ(ы):
Гость:
Это прямая пропорциональная зависимость
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