З двох туристичних баз, відстань між якими 34 км, одночасно на зустріч один одному вийшли пішохід іл лижник. Пішохід ішов швидкістю 5 км/год, а лижник-12 км/год.Через скільки годин вони зустрінуться?

Математика

З двох туристичних баз, відстань між якими 34 км, одночасно на зустріч один одному вийшли пішохід іл лижник. Пішохід ішов швидкістю 5 км/год, а лижник-12 км/год.Через скільки годин вони зустрінуться?

Автор: Гость