З двох туристичних баз, відстань між якими 34 км, одночасно на зустріч один одному вийшли пішохід іл лижник. Пішохід ішов швидкістю 5 км/год, а лижник-12 км/год.Через скільки годин вони зустрінуться?
Математика
З двох туристичних баз, відстань між якими 34 км, одночасно на зустріч один одному вийшли пішохід іл лижник. Пішохід ішов швидкістю 5 км/год, а лижник-12 км/год.Через скільки годин вони зустрінуться?
Ответ(ы):
Гость:
5 км/час + 12 км/час = 17 км/час (скорость сближения) t=S:V 34 км : 17 км/час = 2 часа Ответ: они встретятся через 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите вид причастия. 1.читающий, решавший, хранимый, сеянный. 2. прочитавший, р??шивший, сохраненный, засеянный. А . несовершенный вид. Б. сов...
Українська мова
Два веселі їжаки. Накололи на голки. Всі листки. І сказали: - Ми - кущi. Золоті у нас п??ащi. На дощi. визначити відмінки іменників
Информатика
Помогите пожалуйста! Как исправить ошибку в коде программы? (чтобы программа расп??знавала IOResult )
Математика
Число 3 сначала увеличили в 3 раза а потом еще в несколько раз. В итоге получилось 63 во сколько раз увеличили число на втором этапе преобразования