Составьте слов. диктант по теме "наречие" за 7 класс. Кол-во слов не важно.

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Составьте слов. диктант по теме "наречие" за 7 класс. Кол-во слов не важно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно, чуть, едва, поневоле,приблизительно,навстречу,сгоряча,назло
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