Составьте слово из букв слова ВИНОГРАД,отвечающее на вопрос когда.А также слово с??ществительное среднего рода имеющие на конце 2 гласные. Буду благодарен.
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Составьте слово из букв слова ВИНОГРАД,отвечающее на вопрос когда.А также слово с??ществительное среднего рода имеющие на конце 2 гласные. Буду благодарен.
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