Составьте слово из букв слова ВИНОГРАД,отвечающее на вопрос когда.А также слово с??ществительное среднего рода имеющие на конце 2 гласные. Буду благодарен.

Русский язык
Составьте слово из букв слова ВИНОГРАД,отвечающее на вопрос когда.А также слово с??ществительное среднего рода имеющие на конце 2 гласные. Буду благодарен.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда                                                                                  ............................................................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete. A:İ'm looking for Michael.Can you see him? B:İ dont know him.What does he look like? A:He... B:İs he your brother? A:No,he is m...
Ответить
Литература
Какое было отношение к крестьянам у Дубровского?
Ответить
Английский язык
Как переводится: Laugh not talk?
Ответить
Математика
Вычислите :-24,47+30,29-35,53+44,71
Ответить
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел 15 и 45 и наибольший общий делитель
Ответить