.Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к словам 2-?? группы – зависимое слово. 1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; дружный, дружеский, дружественный; генеральн...

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.Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к словам 2-?? группы – зависимое слово. 1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; дружный, дружеский, дружественный; генеральный, генеральский; гуманный, гуманистический; дипломатичный, дипломатический; дареный, даровой; конструктивный, конструкторский; почтенный, почтительный 2) Обсуждать, осуждать; оплатить, заплатить; одеть, надеть; суметь, смочь; представить, предоставить; развиваться, развеваться; сыскать, снискать; обосновать, основать.

Автор: Гость