.Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к словам 2-?? группы – зависимое слово. 1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; дружный, дружеский, дружественный; генеральн...
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.Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к словам 2-?? группы – зависимое слово. 1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; дружный, дружеский, дружественный; генеральный, генеральский; гуманный, гуманистический; дипломатичный, дипломатический; дареный, даровой; конструктивный, конструкторский; почтенный, почтительный 2) Обсуждать, осуждать; оплатить, заплатить; одеть, надеть; суметь, смочь; представить, предоставить; развиваться, развеваться; сыскать, снискать; обосновать, основать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Горный обвал, гористый пейзаж; ветреный юноша, ветровой датчик, ветряной двигатель ; будний день, будничный труд; дружный коллектив, дружеский взмах, дружественный посыл; генеральный директор, генеральский приказ; гуманный поступок, гуманистический подход; дипломатичный ответ, дипломатический этикет; дареный конь, даровой билет; конструктивный подход, конструкторский отдел; почтенный мистер, почтительный поклон. 2) Обсуждать планы, осуждать поступок; оплатить штраф, заплатить налоги; одеть брата, надеть платье; суметь разобраться, смочь объяснить; представить ситуацию, предоставить отчет; развиваться активно, развеваться на ветру; сыскать жениха, снискать славу; обосновать ответ, основать город.
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