Точка С- средина отрезка АВ.Найдите координату точки С.
Математика
Точка С- средина отрезка АВ.Найдите координату точки С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтоб найти С нужно:найти длину отрезка АВ,он равен 22,57-12,36=10,27 С является серединой отрезка АВ поэтому С=10,27/2=513,5
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